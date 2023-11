Horóscopo do dia (27/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo intelectual e comunicativo. Suas emoções terão preponderância naquilo que comunica, mas cuidado para não exagerar na carga emocional. Busque falar do que sente usando de razão. A relação com irmãos, parentes e vizinhos tende ao emotivo. Deve comunicar as emoções com objetividade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo material. Excelente para viver uma conexão mais afetiva com seus valores. Colheita de possibilidades materiais, assim como alegria na vivência da abundância. A sensibilidade no campo sensorial também está aumentada; busque massagens, aromas e estímulos sensoriais gratificantes.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu signo (solar ou ascendente). Você estará particularmente emotivo e com os instintos à flor da pele. Mas lembre-se de sua natural leveza e bom humor para expressar com leveza o que sente. Haverá maior contato com o que sente, portanto busque maneiras criativas de expressar o que sente e viabilizar esta forte energia.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo subconsciente. Sua regente, a Lua, está plena e lhe facilita a comunicação através de sonhos, arte, terapias, canalizações e meditações. Busque mais recolhimento e escutar a si mesmo e sua sensibilidade. Também é um momento pleno de transcendência e espiritualidade, lhe pedindo mais desapego e fluidez.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo social e coletivo. Intensa energia e emoções mobilizadas em prol do coletivo, causas e online. Sua relação com amigos e grupos também pode estar um tanto mais emotiva, mas lembre-se da leveza e alegria geminiana para lidar bem com as situações. Acolhimento e sensibilidade para com muitas pessoas.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo profissional e de autoridade. Momento de colheita de esforços prévios e também de magnetismo e visibilidade profissional. Cuidado na interação com figuras de autoridade, pois está mais emotivo que de costume. Use de leveza e flexibilidade para comunicar melhor. Segurança emocional na carreira e ação na vida material.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo expansivo. Você estará bem mais intenso e expansivo emocionalmente, mas cuidado com excessos. Plenitude de vivência de valores, princípios, fé e viagens, assim como na capacidade de se comunicar em tais setores. Sua fé será intensa e lhe pede mais entrega. Comunicação com o divino e suas possibilidades.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo emocional profundo. Ápice de emoções transformadoras, mas que devem ser entendidas e integradas pelo viés da racionalidade. Forte necessidade de conexão emocional, partilha e/ou sexualidade. Momento de intensa sensibilidade, mas que deve ser destrinchada em comunicação e entendimento lógico.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo dos relacionamentos. Intensidade na busca por parceria ou troca emocional com o outro. Cuidado, porém, com padrões emocionais exagerados. Busque abertura de comunicação emocional com os semelhantes. Você está bem focado em si mesmo, mas também em partilhar sua luz com os semelhantes.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo material. Há um forte instinto que lhe leva a buscar ser útil, cumprir tarefas e cuidar da vida material. Mas lembre-se de usar da leveza e flexibilidade geminianas para lidar melhor com tais áreas de sua vida. Emoções intensas no sentido de servir, ser útil e cumprir seus deveres no dia-a-dia.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo de expressão pessoal. Está mais instintivamente enraizado em si e no que é seu. Busque comunicar suas emoções de forma criativa, mas também racional. Intensidade na relação com filhos e crianças no geral. Haverá maior impulso para se arriscar, buscar aventuras, romances, jogos e diversões.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo emocional, pessoal e familiar. Há uma forte sensibilidade agora e você deve buscar ouvir mais a si mesmo. Necessidade de se sentir pertencente e comunicar com os familiares e pessoas mais próximas. Esteja receptivo à própria sensibilidade e se permita partilhar do melhor disso com aqueles mais próximos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique