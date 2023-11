PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo emocional, pessoal e familiar. Há uma forte sensibilidade agora e você deve buscar ouvir mais a si mesmo. Necessidade de se sentir pertencente e comunicar com os familiares e pessoas mais próximas. Esteja receptivo à própria sensibilidade e se permita partilhar do melhor disso com aqueles mais próximos.

Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique