AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo de expressão pessoal. Está mais instintivamente enraizado em si e no que é seu. Busque comunicar suas emoções de forma criativa, mas também racional. Intensidade na relação com filhos e crianças no geral. Haverá maior impulso para se arriscar, buscar aventuras, romances, jogos e diversões.Ação desafiadora



Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique