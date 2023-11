CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo material. Há um forte instinto que lhe leva a buscar ser útil, cumprir tarefas e cuidar da vida material. Mas lembre-se de usar da leveza e flexibilidade geminianas para lidar melhor com tais áreas de sua vida. Emoções intensas no sentido de servir, ser útil e cumprir seus deveres no dia-a-dia.

Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique