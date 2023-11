CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo subconsciente. Sua regente, a Lua, está plena e lhe facilita a comunicação através de sonhos, arte, terapias, canalizações e meditações. Busque mais recolhimento e escutar a si mesmo e sua sensibilidade. Também é um momento pleno de transcendência e espiritualidade, lhe pedindo mais desapego e fluidez.

Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique