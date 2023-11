Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande força para agir em prol de sua carreira e sucesso. Isto será feito com muito otimismo e visão de futuro. Ações com fé em prol de suas conquistas tendem a bons resultados. Também estará mais focado em agir conforme sua autoridade e em prol dos seus compromissos e realizações. Necessidade de mais liberdade e independência no trabalho.



Marte em Sagitário

Marte entra no signo de Sagitário. Estamos mais impulsivos, carismáticos e aventureiros. A ação passa a ser grandiosa, cheia de fé e otimismo. Cuidado, porém, com ações exageradas e inconsequentes. Busca por viagem física ou metafórica.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique