SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muito a necessidade de ser mais assertivo, independente e aguerrido. Estará ainda mais aventureiro e impulsivo do que de costume. Busque expressar suas necessidades pessoais e fazer o que precisa, contando mais com as próprias forças. Busque agir conforme o que acredita e com fé em si mesmo.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Sagitário

Marte entra no signo de Sagitário. Estamos mais impulsivos, carismáticos e aventureiros. A ação passa a ser grandiosa, cheia de fé e otimismo. Cuidado, porém, com ações exageradas e inconsequentes. Busca por viagem física ou metafórica.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique