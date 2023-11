AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. Você é desafiado hoje a auxiliar a muitos e ao coletivo, mas sem perder de vista seu senso de valor próprio. Mas também deve tomar cuidado para não querer impor seus valores para os outros de forma teimosa. Busque equilibrar as relações, já que tem um papel a exercer com as pessoas, mas também cuidado de si mesmo.





Desafios de expansão

A quadratura do Sol em Sagitário com Saturno em Peixes nos instiga no crescimento, expansão e fé, mas que são questionados por questões psíquicas desafiadoras. A ideia aqui é reconhecer com maturidade nossas dores para que possamos nos libertar e enxergar novos horizontes e objetivos. Conflitos de autoridade e ação que visam nosso crescimento e amadurecimento.





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique