VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é desafiado hoje nas suas questões emocionais. A relação com o outro, casamento, parcerias e/ou vida social podem lhe apresentar desafios emocionais, mas isso lhe serve para que seja fiel aos próprios sentimentos. Questões de casamento versus família também podem estar na pauta do momento. Se o outro fere sua sensibilidade (ou vice versa), será preciso que haja veracidade aliada à maturidade na resolução.







Desafios de expansão

A quadratura do Sol em Sagitário com Saturno em Peixes nos instiga no crescimento, expansão e fé, mas que são questionados por questões psíquicas desafiadoras. A ideia aqui é reconhecer com maturidade nossas dores para que possamos nos libertar e enxergar novos horizontes e objetivos. Conflitos de autoridade e ação que visam nosso crescimento e amadurecimento.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique