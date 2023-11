VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este será um período de consciência e clareza das próprias emoções. Busque ter um olhar mais filosófico e benevolente para com as próprias emoções, a família, o passado e o lar. Necessidade de expansão na esfera pessoal e renovação do lar. Expresse os sentimentos com propriedade. Resignificação de emoções e daquilo que se passa em seu íntimo.



Sol em Sagitário

O Sol entra em Sagitário. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossos princípios, ética, fé e crenças. Nossas capacidades acadêmicas também são exaltadas, assim como a vontade de expandir. Brilho que transparece pela alegria, otimismo, fé e percepção das possibilidades através de uma visão ampla de futuro.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique