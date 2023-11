GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este será um período de grande consciência do outro em sua vida. Há um foco grande no relacionar. Você tende, no geral, a buscar relações que lhe tragam um senso de liberdade e aventura. Este período lhe propicia estas vivências. Ou então resignificar e inovar numa relação já existente. Busque o "nós" com alegria, liberdade e otimismo.



Sol em Sagitário

O Sol entra em Sagitário. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossos princípios, ética, fé e crenças. Nossas capacidades acadêmicas também são exaltadas, assim como a vontade de expandir. Brilho que transparece pela alegria, otimismo, fé e percepção das possibilidades através de uma visão ampla de futuro.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique