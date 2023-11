Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas relações com o coletivo, amizades, grupos, online e em causas. Há uma dissolução de velhas ideias lhe flexibilizando e lhe abrindo a cabeça para novas ideias. Se permita enxergar a vida com mais amplitude e adaptabilidade. Pode ter de auxiliar pessoas à sua volta e tende a fazer isso agora com coragem e compaixão.

Consciência e transcendência

O trígono entre Sol em Escorpião e Netuno em Peixes traz para hoje consciência de nossas questões emocionais profundas e das melhores formas de transcender as dificuldades subjetivas. Altruísmo e empatia estão em alta, assim como a necessidade de transformar e sacrificar as velhas emoções negativas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique