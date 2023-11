LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência de seus valores próprios e aquilo que lhe nutre. Isso lhe facilita um fluir na vida material. Mudanças no trabalho, rotina e/ou saúde vem a partir dessa profunda consciência do se amar e se valorizar com prioridade. Busque canalizar seus talentos e valores em prol de algo que seja significativo para você no campo do trabalho e rotinas.

Consciência e transcendência

O trígono entre Sol em Escorpião e Netuno em Peixes traz para hoje consciência de nossas questões emocionais profundas e das melhores formas de transcender as dificuldades subjetivas. Altruísmo e empatia estão em alta, assim como a necessidade de transformar e sacrificar as velhas emoções negativas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique