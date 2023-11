Consciência e transcendência

O trígono entre Sol em Escorpião e Netuno em Peixes traz para hoje consciência de nossas questões emocionais profundas e das melhores formas de transcender as dificuldades subjetivas. Altruísmo e empatia estão em alta, assim como a necessidade de transformar e sacrificar as velhas emoções negativas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de suas realidades emocionais, psicológicas e/ou espirituais. Você está mais consciente de emoções desafiadoras, mas também do senso de entrega e sacrifício dos velhos padrões do sentir. Um forte senso de busca por espiritualidade pode lhe auxiliar a passar pelas transformações de forma mais fluida e entregue.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior consciência das suas relações e parcerias, mas também da necessidade de transcender velhas ideias e conceitos sobre como se relacionar. A linha tênue entre amizade e amor está mais maleável. A busca por se abrir para novas ideias e fluir com o novo pode facilitar transformações necessárias no amor, relações e parcerias.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua vida material e seu funcionamento. Há uma forte energia que lhe leva a se entregar com mais fluidez ao trabalho e suas possibilidades de realização na carreira. Intensa energia e magnetismo para realizar e materializar. Também deve saber a hora de parar, reconhecendo limites e que nem tudo está só sob seu controle.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe aumenta muito a consciência de si mesmo e de seu poder e expressão pessoal. Isso vem acompanhado de uma forte entrega para a vida, o divino e as possibilidades. Autoconfiança e intensidade emocional alinhadas. Cuidado, porém, para não idealizar a si mesmo, mas saiba usar de sua verdadeira força e reconhecer sua essência.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto facilitado a Netuno. Você passa por um período de consciência de questões emocionais, familiares, pessoais e passadas. Agora, porém, isso é facilitado por um senso de entrega às transformações e mudanças da vida. Busque deixar ir os ressentimentos, mágoas e questões antigas, já que o potencial de cura está alto.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de seu campo mental e intelectual. Está se comunicando com autenticidade e verdade (mesmo quando o que tem de falar seja desafiador). Isso é facilitado por uma fluidez e abertura emocional nas relações, permitindo falar o que precisa, mas também com empatia e sensibilidade.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência de seus valores próprios e aquilo que lhe nutre. Isso lhe facilita um fluir na vida material. Mudanças no trabalho, rotina e/ou saúde vem a partir dessa profunda consciência do se amar e se valorizar com prioridade. Busque canalizar seus talentos e valores em prol de algo que seja significativo para você no campo do trabalho e rotinas.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a consciência de si mesmo, de sua real essência. O aspecto facilitado a Netuno no campo expressivo mostra que você está mais suave em ser você mesmo e se entregando mai aos seus potenciais criativos. Dissolução de velhas couraças que impediam a livre expressão. Fluidez na expressão da própria essência.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz possibilidades de cura emocional. Você está liberado antigos conteúdos subconscientes nocivos às vésperas de seu aniversário para começar bem o próximo ciclo. Em especial questões familiares e passadas pedem esse desapego e fluidez para a cura se efetivar. Questões subconscientes desafiadoras lhe pedem que deixe ir carências, vitimismo ou quaisquer outros padrões emocionais negativos,



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas relações com o coletivo, amizades, grupos, online e em causas. Há uma dissolução de velhas ideias lhe flexibilizando e lhe abrindo a cabeça para novas ideias. Se permita enxergar a vida com mais amplitude e adaptabilidade. Pode ter de auxiliar pessoas à sua volta e tende a fazer isso agora com coragem e compaixão.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior consciência quanto à sua carreira, autoridade, compromissos e limites. Você passa por uma flexibilização de valores que lhe facilita mudar o rumo das coisas, das realizações e também das estruturas estagnadas. Buscar valores mais profundos e/ou espirituais lhe facilita agora entender quais rumos precisa tomar daqui em diante.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta suas naturais qualidades de transcendência, amor universal, sensibilidade e adaptabilidade. O bom aspecto ao Sol lhe facilita enxergar a beleza dos processos da vida, a fé e as possibilidades futuras de forma mais intuitiva e clara. Receptividade para as transformações benéficas em alta.

