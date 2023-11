Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe auxilia no aprimoramento de sua imagem profissional. Você está reciclando algumas ideias e conceitos, o que facilita expressar se verdadeiro valor no mundo lá fora. Questões subconscientes ligadas a figuras de autoridade também são trabalhadas. Busque meditar e ouvir seu mundo interior para achar as melhores soluções pra vida material.

Relação e comunicação

O sextil entre Vênus em Libra e Mercúrio em Sagitário traz para hoje uma qualidade mais sociável, alegre e de comunicação honesta nas trocas. Estamos diplomáticos e empáticos, mas também transparentes na comunicação. O bom humor pode facilitar muito o desenrolar das relações. Visão de futuro aplicada nos esforços conjuntos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique