Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional consigo mesmo, mas também com racionalidade. Está agora muito enraizado me si mesmo, sua criatividade e espaço pessoal. Sua expressividade será grande e subjetiva, mas também deve ser adaptável, leve e divertido. Busque equilibrar as porções de razão e emoção para ter uma expressão criativa completa.

Emoção e razão



A Lua em Sagitário nos traz um clima emocional mais expansivo, aventureiro e focado no futuro. A conjunção a Mercúrio aumenta ainda mais a necessidade de mobilidade, viagens, estudos ou de entender as emoções sob um viés mais filosófico e objetivo. Capacidade de aliar emoção e razão sob um colorido intenso e libertador.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique