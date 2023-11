Prefeito do Rio de Janeiro considera fazer homenagem para Taylor Swift no Cristo Redentor

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), causou alvoroço nas redes sociais ao afirmar que irá tentar viabilizar uma projeção no Cristo Redentor em homenagem à cantora Taylor Swift, que fará um show na cidade neste sábado (18/11). A fala foi postada no X, antigo Twitter, na madrugada desta segunda- feira (13/11).

“Queridos @taylorswift13 fãs. Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no @cristoredentor!”, escreveu Paes.

Desde então o pároco não teve um minuto de paz, uma vez que os fãs da cantora foram até seu perfil no Instagram e fizeram dezenas de comentários pedindo pela projeção. Já o Padre Omar, responsável pelas projeções no Cristo, ainda não se manifestou sobre o assunto. No X, usuários afirmam que o pároco vem apagando comentários dos fãs da cantora cobrando a homenagem.

De acordo com uma imagem que circula nas redes sociais, a homenagem seria uma projeção da blusa usada pela cantora no clipe de “You belong with me”. Fãs da loirinha comemoraram a postagem do prefeito, enquanto alguns comentários criticaram a ação a chamando de “desnecessária”. “Projetar coisa de Taylor Swift no CRISTO REDENTOR? Que absurdo…” disse um internauta, “Não vejo motivo nenhum pra isso”, escreveu outro.

Apesar da felicidade dos fãs pela homenagem, uma avalanche de comentários cobrando um plano de segurança para o show da Taylor acompanharam as postagens de comemoração. “Obrigada mas por favor, reveja a segurança no entorno do estádio! Teremos muitos menores de idade no show, queremos ter a segurança de que todos terão uma boa experiência”, escreveu uma fã.

A preocupação com a segurança em torno do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde Taylor Swift se apresentará, se deve pelos incidentes ocorridos na saída do show do RBD na última semana, no mesmo local. Foram pelo menos três arrastões na entrada da estação de trem e correria na passarela que dá acesso à estação. Fãs tentaram voltar para dentro do estádio para se protegerem, mas foram barrados pela segurança.