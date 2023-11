AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta para as causas coletivas, grupos e amizades. Estará com maior motivação para a troca e comunicação, em especial no que diz respeito a motivações sociais, políticas, teóricas e religiosas. Busque trazer otimismo e inspirar as pessoas através de sua poderosa habilidade comunicativa. Comunicação online e em massa facilitada.



Mercúrio em Sagitário

Mercúrio entra em Sagitário. A mente aqui funciona em padrões mais elevados de pensamento, buscando uma visão ampla e mais significativa da vida. O bom humor e as piadas também são características deste posicionamento. Cuidado, porém, com a impulsividade e impaciência na fala e comunicação. Honestidade e visão de futuro. Mente filosófica, intuitiva e simbólica fortalecida.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique