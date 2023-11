Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no signo oposto ao seu. Este será um período importante para se colocar na posição de escuta. Você tem o dom da fala, mas precisa praticar também o de ouvir. Comunicação aberta e honesta com o outro é fundamental aqui. As questões de parceria e casamento lhe passarão mais pela mente e lhe pedem um olhar mais livre.

Mercúrio em Sagitário

Mercúrio entra em Sagitário. A mente aqui funciona em padrões mais elevados de pensamento, buscando uma visão ampla e mais significativa da vida. O bom humor e as piadas também são características deste posicionamento. Cuidado, porém, com a impulsividade e impaciência na fala e comunicação. Honestidade e visão de futuro. Mente filosófica, intuitiva e simbólica fortalecida.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique