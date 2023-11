CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente busca neste momento transformações a partir de novas ideias e conceitos, amigos, grupos, causas e questões do coletivo. Tudo isso ativa Plutão, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo transformações estruturais profundas em si mesmo. Lua e Vênus no seu setor profissional lhe trazem carisma e harmonia no trabalho e na relação com figuras de autoridade.

Transformação e equilíbrio

O sextil entre Mercúrio em Escorpião e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de pensar de forma profunda e transformadora, mas também pragmática e realista. Mudanças emocionais e estruturais em alta. A conjunção de Lua e Vênus em Libra traz um tom mais subjetivo e nostálgico para o amor e romance. Busca por equilíbrio e harmonia emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique