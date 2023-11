LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo e lhe aumenta suas qualidades naturais de sociabilidade, equilíbrio e ponderação. A conjunção com a Lua lhe traz certa nostalgia e valores do passado, assim com sensibilidade. Sua mente está bem voltada para seus valores pessoais, o que facilita por sua vez lidar com transformações e desafios emocionais e/ou familiares.

Transformação e equilíbrio

O sextil entre Mercúrio em Escorpião e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de pensar de forma profunda e transformadora, mas também pragmática e realista. Mudanças emocionais e estruturais em alta. A conjunção de Lua e Vênus em Libra traz um tom mais subjetivo e nostálgico para o amor e romance. Busca por equilíbrio e harmonia emocional.

