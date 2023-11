Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua autoexpressão feminina estará mais em alta neste período, assim como os romances, prazeres, jogos e diversões. Busque se embelezar mais para aumentar sua autoconfiança. Prazeres compartilhados também serão gratificantes. A relação com crianças e com o lúdico também está facilitada. Diversão com hobbies, jogos e atividades prazerosas em alta.



Vênus em Libra

Vênus entra em Libra, uma de suas regências naturais. Nossa necessidade de parceria, romance, casamento e vida social aumenta consideravelmente. Vivências sociais, flerte, troca de ideias em alta. Aqui também somos levados a buscar mais paz, conciliação e diplomacia. Arte, estética, harmonia e equilíbrio são ideais importantes para este posicionamento.

