AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões psicológicas, emocionais, subconscientes e/ou espirituais mobilizam a necessidade de se viver a troca afetiva profunda e a sexualidade. Esteja aberto a partilhar com amor. Certas travas e medos são liberados agora para que haja entrega mais verdadeira. Questões de herança e partilha também lhe pedem uma visão mais aprofundada e justa.

Transformação facilitada

O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique