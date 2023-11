LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu senso de espiritualidade é muito mobilizado pelas transformações pessoais e/ou familiares pelas quais passa. Há uma necessidade de cooperação e harmonização neste sentido. Questões amorosas e financeiras são resignificadas no sutil, lhe pedindo mais veracidade emocional. Busca por harmonia psíquica que permite suavizar as demandas emocionais e/ou familiares.





Transformação facilitada

O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique