LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de valor próprio passa por transformações benéficas. Estará reconhecendo melhor seu valor a partir do aprofundamento na força de trabalho, métodos, produção e técnicas. Excelente momento para potencializar ganhos a partir do trabalho bem realizado. Desconstrução de maus hábitos a partir do reconhecimento do valor próprio e reais necessidades.

Transformação facilitada

O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique