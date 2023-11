ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu valor no trabalho passa hoje por uma transformação facilitada. Estará mais disposto a usar sua autoridade para mostrar sua competência. Aquilo que produzir de valor tende a ter visibilidade lá fora. Relações de trabalho também passam por mudanças e transformações num sentido benéfico. Aprofundamento em sua capacidade de produzir e ser útil.





Transformação facilitada

O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique