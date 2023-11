A quinta edição do Festival IMuNe – Instante da Música Negra começa nesta quinta-feira (2/11). Com ações no Sesc Palladium e na Mascate Runeria, o evento se estende até sábado (4/11) com shows, gravação de podcast ao vivo, palestras, oficinas e rodas de negócio – sempre com foco na música e na cultura preta do país.

A abertura do IMuNe será às 15h, no Espaço Jardim, com a estreia do podcast “Ninguém manda ni mim”. Conduzido por Bia Nogueira, coordenadora do festival, pela influencer e produtora cultural Malu Tamietti, o lançamento terá Karol Conká como convidada. Mais tarde, às 20h, a rapper faz show, desta vez no Grande Teatro do Palladium.

Em 2023, o festival presta homenagem a dois cinquentenários: o da carreira de Mauricio Tizumba e o do movimento hip-hop. Nesta quinta edição, o evento – também coordenado pelos artistas Cleópatra e Raphael Sales – se uniu pela segunda vez com a SeMPre – Semana da Música Preta para realizar a programação multidisciplinar, incluindo palestras sobre o mercado da música com foco nos diferentes estágios da cadeia produtiva da cultura.

SEM FIM DO MUNDO

Outra novidade é a inclusão de novas vozes. Assim, artistas indígenas, periféricos e LGBTQIAPN+ estão na programação. “Percebemos a necessidade de abrir o nosso quilombo. Aquele festival que antes era de música negra, hoje também acolhe esses artistas que historicamente têm acesso restrito ao mercado”, diz Bia. “Hoje o IMuNe é muito mais do que música, mais do que um festival, é um espaço para os sonhos. Tem aquele livro do Krenak, ‘Ideias para adiar o fim do mundo’, e eu acho que o nosso festival é música para adiar o fim do mundo”, acrescenta.

Com cerca de uma hora de gravação, o podcast “Ninguém manda ni nim” estreia com episódio com plateia ao vivo (com retirada de ingressos gratuitos) e vai debater a presença de mulheres na cena do rap. Karol Conká adianta que vê a cena atual como muito enriquecedora.

“Fico muito feliz em ser um dos principais nomes femininos da cena do rap nacional. Na época que eu comecei, aos 16 anos, era bem mais difícil ter mulheres atuando e quando tinha não eram respeitadas. Por isso, sinto muito orgulho dessa nova geração que está vindo e procuro sempre me conectar com esses artistas”, afirma.

Já para o repertório do show de hoje a noite, a rapper promete músicas que o público mais gosta, reunindo faixas de seus três discos, com atenção especial ao último lançamento, “Urucum”. “Para mim esse álbum representa o aprofundamento no autoconhecimento, a cura e a reconexão com a minha essência”, diz Karol. Além disso, a apresentação terá participação especial do coletivo ImuNe.

Tizumba ANCESTRAL

Nesta noite, ainda haverá homenagem a Maurício Tizumba, multiartista mineiro, que celebra 50 anos de carreira em 2023. “Estamos muito honrados de ter a chance de celebrar esse artista. O Tizumba é um norte, para onde ele aponta, a gente tem que caminhar. Tem uma sabedoria muito poderosa naquele corpo ancestral”, observa Bia. “Um homem preto que conseguiu chegar aos 50 anos de carreira artística tem que ser celebrado. Vai ser muito bonito poder celebrá-lo num espaço que é a casa dele, que é o teatro”, acrescenta.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

5º FESTIVAL IMUNE – INSTANTE DA MÚSICA NEGRA

Desta quinta (2/11) a sábado (4/11), no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro) e na Mascate Runeria (Av. do Contorno, 1.790 – Floresta). Retirada e venda de ingressos no Sympla. Hoje, show de Karol Conká com ingressos a R$ 20 (inteira).