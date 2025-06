Zero Waste Cocktails: técnica, sabor e lucro no balcã

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç

Em bares de ponta a ponta do mundo, a filosofia Zero Waste Cocktails deixou de ser moda e virou prática essencial. Bartenders criativos descobriram que, em vez de jogar fora cada casca de fruta, bagaço ou borra de café, podem usar 100% desses insumos para produzir infusões, xaropes e bitters que elevam o sabor dos coquetéis — e ainda reduzem drasticamente o CMV (Custo de Mercadoria Vendida).

Aproveitamento completo, não desperdício

O “lixo” do bar revela-se um tesouro de aromas e sabores:

Cascas cítricas (tahiti, capeta, laranja bahia) entram em infusão alcoólica ou aquosa, liberando óleos essenciais poderosos.





(tahiti, capeta, laranja bahia) entram em infusão alcoólica ou aquosa, liberando óleos essenciais poderosos. Bagaços viram purês ou xaropes caramelizados, adicionando corpo e doçura tostada.





viram purês ou xaropes caramelizados, adicionando corpo e doçura tostada. Borras de café e talos de ervas se transformam em bitters artesanais, conferindo profundidade e complexidade.





e se transformam em bitters artesanais, conferindo profundidade e complexidade. Descubra qual destilado será a próxima grande febre no Brasil

Essa abordagem exige técnica: extrair aroma sem amargar, equilibrar pH com ácidos e homogeneizar misturas para criar emulsões estáveis. O resultado não é um “remendo de aproveitamento” — é um ingrediente premium, com perfis aromáticos impossíveis de reproduzir com suco coado ou xaropes industrializados.

CMV lá embaixo, sabor lá em cima

Na cozinha tradicional, o desperdício de alimentos costuma elevar o CMV para 30%–40%. No bar, ao aproveitar integralmente cada fruto, derrubamos esse custo para 10%–20%:

Reduz-se a necessidade de comprar frutas extras e xaropes prontos.

Elimina-se boa parte do descarte, poupando gastos com lixo.



Agrega-se valor ao produto final, já que infusões artesanais e bitters caseiros são percebidos como diferenciais de qualidade.





Super Juice: O Hack que Revoluciona

Super juice não é suco verde, é oleo-citrato — uma emulsão de cascas, suco, ácidos e água que rende até 8 vezes mais que o suco normal e dura 1–2 semanas na geladeira. Perfeito para margaritas, mojitos, spritzes e qualquer receita que peça limão.

Receita

Super Juice de Limão Tahiti

Rendimento: 1 litro

Duração: 1–2 semanas refrigerado

Ingredientes

8 limões tahiti





44 g de ácido cítrico





8 g de ácido málico





4 xícaras de água





Instruções

Adicione as cascas de 8 limões a um recipiente grande.



Esprema o suco dos 8 limões e reserve.



Acrescente o ácido cítrico e o ácido málico às cascas e macere levemente para misturar.



Deixe descansar por 1 hora, para extrair óleos essenciais.



Junte o suco reservado e as 4 xícaras de água.



Bata com mixer de imersão até dissolver completamente.



Coe finamente e seu Super Juice está pronto para servir.



Armazene refrigerado; dura 1–2 semanas.





Desafio ao paladar

“Zero waste” não é reaproveitamento tolo, é técnica refinada. Cada casca de limão tahiti libera notas amargas delicadas, cada bagaço de laranja ganha doçura caramelizada, cada borrão de café aporta amargor elegante. Mixologistas de Nova York a Tóquio testam tempos de infusão e proporções de ácidos para criar sabores em camadas que surpreendem o cliente no primeiro e no último gole.

Uma tendência global

Bar atrás de bar pelo mundo compartilha esse conhecimento: a pergunta deixou de ser “qual o próximo drink da moda?” e passou a ser “como podemos criar coqueteis incríveis com o que já temos?” Ao adotar o aproveitamento completo, o bartender transforma cada resíduo em oportunidade de inovação.

Um convite ao bartender

Experimente o Zero Waste no seu balcão. Comece pelas cascas cítricas, avance para bagaços e borras de café e observe como seu CMV cai enquanto o perfil de sabor dos drinks se expande. Ensine a equipe, conte a história ao cliente e faça do aproveitamento completo uma assinatura do seu bar.

Cheers ao super juice e ao aproveitamento total!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.