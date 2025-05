Poliana Rocha fala sobre sua sensibilidade espiritual nas redes sociais

SIGA NO

Poliana Rocha, de 48 anos, esposa do cantor sertanejo Leonardo, de 61, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma publicação sobre alta sensibilidade espiritual. Ao repostar o conteúdo, ela escreveu apenas “euzinha”, demonstrando que se sentiu representada pelas palavras.

O texto, voltado para pessoas com sensibilidade espiritual aguçada, falava sobre a capacidade de sentir o que não é dito, captar energias e perceber verdades escondidas por trás de gestos e palavras. “Mesmo em silêncio, enxergam o que muitos ignoram. Fingem que não sabem, mas sabem muito. Sentem tudo”, dizia a publicação compartilhada por Poliana.

Poliana Rocha – Foto: Reprodução / Instagram

Preocupação com a saúde

Recentemente, a influenciadora também revelou ter feito uma visita ao dermatologista após notar uma pinta em sua mão. Segundo ela, a responsável pela descoberta foi a neta Maria Flor, de apenas dois anos. “Apareceu uma pinta na minha mão. Flor que descobriu”, contou a avó coruja, que também é avó de Maria Alice, de três anos e de José Leonardo, de sete meses.

E qual foi o diagnóstico?

Apesar da preocupação inicial, Poliana recebeu a confirmação de que o sinal não representa risco à saúde.

