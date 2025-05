Filha de Bia Miranda nasce antes do previsto e permanece na UTI

Na noite desta quarta-feira (23), Bia Miranda deu as boas-vindas à sua segunda filha, Maysha. A influenciadora compartilhou os primeiros registros da recém-nascida, que veio ao mundo prematura, com apenas 33 semanas de gestação. Apesar do susto, Bia celebrou que o parto correu bem e que ambas passam bem.

“Consegui, gente! Agora tô morrendo de sono… A Maysha nasceu às 21h38”, escreveu Bia nas redes sociais logo após o nascimento. Ela explicou que a bebê foi levada para a UTI neonatal por precaução, já que, embora esteja bem de saúde, precisa de cuidados especiais por ser prematura.

Ela está bem, apesar do susto?

Segundo Bia, os médicos tranquilizaram a família ao dizer que a pequena não apresenta nenhuma complicação de saúde. “Graças a Deus, ela não nasceu com nenhum problema. Só nasceu pequenininha. Isso já é um alívio”, desabafou. “Vai demorar um pouco, mas ela vai se recuperar. Eu venho visitar ela todos os dias.”

A previsão é que Bia receba alta do hospital nesta sexta-feira (26), mas a bebê seguirá internada na UTI por mais algum tempo.

Dois dias antes do nascimento de Maysha, Bia e Gato Preto colocaram um ponto final no relacionamento. O influenciador lamentou não ter conseguido acompanhar o parto presencialmente, mas publicou um vídeo do momento e se desculpou com a ex-namorada: “Sinto muito por não estar aí”.

