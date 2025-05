O influenciador e empresário Pablo Marçal causou alvoroço ao aterrissar de helicóptero nos estúdios do SBT, em Osasco (SP), na última quarta-feira (30/4). A chegada inusitada foi registrada em seus perfis nas redes sociais, acompanhada de suspense sobre os motivos da visita. “O que você acha que vai rolar aqui?”, escreveu na legenda de um vídeo, no qual aparece com os diretores Mauro Lissoni e Márcio Esquilo. Em uma fala enigmática, um dos diretores comenta: “Não tem apresentador, é só a voz e você.”

Esclarecimento do SBT

Diante da repercussão nas redes e da curiosidade do público, a assessoria do SBT se manifestou oficialmente. Em nota enviada à imprensa, a emissora esclareceu que Pablo Marçal foi convidado apenas para participar de uma gravação como entrevistado, descartando qualquer vínculo contratual ou estreia como apresentador.

Pablo Marçal – Reprodução / Redes Sociais

Novo programa no radar?

A visita de Marçal está ligada ao novo projeto da casa, intitulado No Alvo, com estreia marcada para junho. O programa, com formato diferenciado de entrevistas, não terá apresentador fixo. A proposta é colocar o convidado diretamente em contato com o público, em uma linguagem mais direta. O jornalista Leo Dias também já gravou participação na atração.

Esta não é a primeira vez que Pablo Marçal se envolve com os bastidores do SBT. Em dezembro de 2024, ele publicou um vídeo afirmando que estava em seu “primeiro dia de CLT” na emissora, após participar de testes para novos projetos entre eles, uma possível nova versão do Casos de Família. Na época, o SBT negou qualquer contratação, esclarecendo que ele, assim como outros nomes como Jojo Todynho e Cariúcha, participou apenas de gravações-piloto que ainda não haviam sido aprovadas.

The post Pablo Marçal aparece no SBT e agita os bastidores com visita misteriosa appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.