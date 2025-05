Linn da Quebrada anuncia retorno aos palcos após internação: “Acordei e vou cantar!”

A artista Linn da Quebrada emocionou seus seguidores ao anunciar, nesta terça-feira (29/4), que está pronta para voltar aos palcos. A cantora revelou pelas redes sociais que vai retomar a agenda de shows após um período afastada, durante o qual esteve internada em uma clínica de reabilitação.

Como será o retorno de Linn da Quebrada?

Com entusiasmo e emoção, Linn compartilhou detalhes de sua primeira apresentação após a reabilitação: “Com grande alegria e com um friozinho na barriga, eu boto a mão no coração, tomo fôlego, sonho e vou cantar!! Sim, mulher, sou eu. Lina, a cantora!! Acordei e VOU CANTAR!!”. O retorno oficial acontecerá nos dias 10 e 11 de maio, em São Paulo, em um evento especial de Dia das Mães.

A notícia repercutiu positivamente entre fãs e colegas famosos. Nos comentários da publicação, Sabrina Sato se derreteu: “Minha linda”. A médica e ex-BBB Thelminha Assis celebrou: “Isso, maravilhosa”, enquanto Karol Conká incentivou com entusiasmo: “Boraaaa”.

Linn da Quebrada – Reprodução / Instagram

Por que Linn precisou se afastar dos palcos?

Em março deste ano, a equipe da artista comunicou oficialmente que ela havia sido internada para tratar um quadro de depressão severa agravado pelo uso de substâncias. Na ocasião, a nota reforçava a necessidade de Linn focar na própria saúde mental e bem-estar.

Linn recebeu apoio de famosos e um dos gestos mais marcantes foi o de Fernanda Montenegro, que enviou um áudio de apoio à cantora. As duas contracenaram recentemente no filme Vitória, em cartaz nos cinemas. No recado, Fernanda incentivou: “A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego! Acorda e canta, tá? Acorda você, põe a mão na sua alma e canta.”

Agora, com os primeiros passos dados rumo ao reencontro com o público, Linn da Quebrada mostra que está pronta para transformar sua dor em arte. E sua luta, em força para seguir em frente.

