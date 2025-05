Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Davi Brito exibe resultado impressionante de sua lipo ultra HD

Davi Brito surpreendeu seus fãs neste domingo (27/4) ao mostrar o resultado de sua lipo ultra HD em seu perfil no Instagram. O ex-BBB publicou um vídeo com o “antes e depois” do procedimento, que evidenciou seu abdômen definido e musculoso. O registro foi apresentado pelo cirurgião plástico Dr. Lucas Guimarães, responsável pela cirurgia. Na […]

The post Davi Brito exibe resultado impressionante de sua lipo ultra HD appeared first on Super Rádio Tupi.