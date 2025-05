Em áudio, Maria Gladys expõe a família: “Roubaram todo meu dinheiro”

SIGA NO

A coluna teve acesso a um áudio obtido com exclusividade, no qual a atriz Maria Gladys relata, em tom de desespero, a descoberta de que está completamente sem dinheiro, apesar de contar com o recebimento regular de sua aposentadoria. O conteúdo revela não apenas um colapso financeiro, mas também indícios de negligência familiar e possível abuso patrimonial cometido por pessoas próximas.

No áudio, visivelmente abalada, Maria Gladys questiona como pôde ser deixada sem nenhum recurso financeiro, após viajar acreditando que teria acesso ao seu dinheiro. “Mas como é que eu vou pagar o hotel aqui? Eu vim para cá contando com a minha aposentadoria. Eu gastei dinheiro nenhum. Recebo 2.000 e tantos reais”, desabafa, aos prantos.

A atriz explica que deixou o Rio de Janeiro para se hospedar em uma cidade mais barata, tentando economizar. No entanto, ao chegar ao destino, percebeu que não havia saldo algum em sua conta bancária. Ainda no áudio, ela relata a situação constrangedora de ser cobrada por um taxista que a levou até o local da hospedagem e afirma não ter dinheiro sequer para arcar com o hotel. “Tô maluca. Não sei o que eu faço”, lamenta.

A filha de Maria Gladys é responsável pela crise?

O caso torna-se ainda mais grave quando Maria Gladys aponta que sua filha, Maria Thereza, tem acesso integral às suas contas bancárias e extratos financeiros. A atriz questiona como a filha a deixou viajar sem alertá-la sobre a falta de recursos. “Porque ela não falou: ‘Mãe, você não pode ir, mãe. Você não tem dinheiro’. Ela sabia. Ela sabia tudo”, afirma, sugerindo que Maria Thereza teria ocultado intencionalmente a situação.

Segundo informações apuradas junto a pessoas próximas, Maria Thereza seria também a responsável por administrar as redes sociais da mãe, o que levanta suspeitas de que a imagem pública da atriz estaria sendo manipulada. Em tom de confidência, Maria Gladys revela ainda que a filha estaria envolvida com um rapaz que ela classifica como “ladrão”, e que já teria furtado seus bens anteriormente. “Agora que roubaram todo meu dinheiro de novo”, diz a atriz em uma das partes mais dolorosas da gravação.

Este é um caso isolado?

Fontes próximas confirmaram a coluna que essa não seria a primeira vez que Maria Gladys sofre com a perda inexplicável de recursos financeiros. Há registros de outros episódios semelhantes, incluindo movimentações suspeitas em sua conta e a ausência de autonomia sobre seu próprio dinheiro.

