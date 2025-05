Influenciadora rebate jornalista e sai em defesa de Bruna Marquezine

A presença discreta de Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo gerou uma verdadeira tempestade nas redes sociais. Depois que a atriz descurtiu um comentário sobre a família do cantor, as especulações explodiram, levando o jornalista Leo Dias a comentar o assunto no programa Fofocalizando, da última quarta-feira (5). No entanto, amigos próximos, como Yá Burihan e João Lucas, que também estavam no local, decidiram se manifestar e saíram em defesa de Bruna, colocando um ponto final na confusão.

Nos comentários das redes sociais, Yá e João Lucas, marido de Sasha Meneghel, deixaram claro que não houve qualquer mal-estar durante a visita e que a família de Leonardo os recebeu com carinho. “Estávamos todos nos conhecendo pessoalmente e saímos falando justamente sobre como fomos bem recebidos por toda a família, o carinho da Poliana e do Leonardo com todos. Vocês estão inventando coisa que não aconteceu. Desnecessário”, rebateu João Lucas.

Já Yá Burihan, sem papas na língua, respondeu diretamente ao jornalista Leo Dias e criticou a forma como o assunto foi tratado. “Leo, já que você deu a sua opinião, vou dar a minha: achei sua fala agressiva e desnecessária e ainda envolveu Deus em uma ‘fofoca’ mal feita que nem é verdade. O ‘climão’ só aconteceu aqui na internet, lá o clima foi de muito respeito e diversão”, disparou a ex-A Fazenda.





Enquanto a polêmica continua repercutindo, Bruna Marquezine segue em silêncio, sem se pronunciar sobre o caso.

