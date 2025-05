Jovem perde a vida após acidente com faca

Alysson Leite Custódio tinha apenas 21 anos quando saiu de casa para mais um dia de trabalho. Mas o que parecia ser uma rotina comum acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo.

Na tarde desta sexta-feira (21), o jovem foi brutalmente atingido por uma faca durante um tumulto no setor de abate de bovinos do frigorífico JBS, em Naviraí, a 359 km de Campo Grande. Segundo relatos de funcionários da própria unidade, o ambiente estava tenso e desorganizado quando o incidente aconteceu. A lâmina, instrumento de trabalho comum na função, acabou se tornando fatal.

Alysson chegou a ser socorrido às pressas e levado ao Hospital Municipal da cidade. No entanto, apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos. A morte precoce e trágica do jovem chocou colegas de trabalho e moradores da região, que agora exigem respostas sobre as reais condições de segurança da empresa.

Em nota, a JBS se pronunciou: “A JBS lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores da unidade de Naviraí. A companhia se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e informa que está prestando toda assistência necessária à família”.

Diante da comoção e da gravidade do caso, a empresa suspendeu imediatamente as atividades de abate, permitindo a entrada da Polícia Civil e do Núcleo de Perícia Técnica, que iniciaram os procedimentos para esclarecer o que realmente aconteceu naquela tarde de horror.

Enquanto a perícia trabalha para entender as circunstâncias do acidente, a família aguarda, em meio à dor e ao silêncio, a liberação do corpo no Instituto Médico Legal. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório ou sepultamento.

