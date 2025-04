Preta Gil permanece internada em São Paulo para tratamento

Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 7 de abril, Preta Gil continua sob observação médica para dar sequência ao tratamento contra o câncer. A cantora, de 49 anos, foi transferida do Rio de Janeiro após apresentar uma infecção urinária e precisou de cuidados específicos devido ao seu histórico oncológico.

Segundo comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (8), a artista encontra-se estável, mas ainda não há previsão para sua alta hospitalar. O acompanhamento está sendo realizado por uma equipe multidisciplinar liderada pelo Dr. Roberto Kalil Filho e outros especialistas da unidade paulista.

A internação de Preta teve início no Rio, no dia 2 de abril, quando exames indicaram a necessidade de intervenções mais intensivas. No último sábado (5), ela foi levada a São Paulo em um voo particular, onde passou a receber tratamento em um centro de referência.

Preta Gil – Foto: Reprodução / Instagram

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta Gil já passou por sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia em agosto de 2024. Apesar dos avanços, novos exames detectaram metástases, exigindo a retomada do tratamento. A cantora segue em acompanhamento contínuo e também participou de um estudo clínico nos Estados Unidos em busca de novas alternativas terapêuticas.

