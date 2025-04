Notificação judicial chega à porta da ruiva que se envolveu com Neymar

Uma reviravolta digna de novela veio à tona nas redes sociais nesta semana e tem um dos maiores nomes do futebol mundial no centro da polêmica. Neymar Jr., conhecido por sua vida amorosa conturbada e envolvimentos discretos, pode estar por trás de uma ação judicial contra uma mulher que afirma estar grávida de um de seus clientes. O detalhe? A suspeita recai justamente sobre o craque da seleção brasileira.

Any Awuada, modelo e influenciadora digital, revelou em seu Instagram que recebeu em casa uma notificação judicial. Sem citar diretamente o nome de Neymar, ela deixou no ar a possibilidade de o próprio jogador ter sido o autor da ação. O mistério só aumentou após a influenciadora compartilhar um vídeo em que mostra o documento. “Minha filha, olha aqui! Processo judicial chegou. Ai, meu Deus, coitada da minha advogada”, disse ela, expondo a papelada diante da câmera.

A ruiva ganhou os holofotes nos últimos dias ao afirmar que está grávida de um cliente famoso. Embora não tenha confirmado oficialmente a paternidade, insinuações e piadas feitas por ela nas redes sociais acabaram levando o público a suspeitar de Neymar. A dúvida foi reforçada com a sequência de stories em que ela mostra o momento exato em que descobre a gravidez.

No vídeo postado nesta segunda-feira (24), Any aparece primeiro segurando o teste de gravidez com o resultado positivo, depois já surge dentro da maternidade, pronta para realizar o ultrassom. “Estou aqui na maternidade, e vou fazer o primeiro ultrassom hoje”, afirmou. Ao deitar na maca, demonstrou ansiedade: “Onde está o neném?”, perguntou. “Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional”, respondeu a médica.

Identificada oficialmente como Nayara Macedo, a modelo tem compartilhado com seus seguidores cada passo da gestação. Em uma publicação emocionante, escreveu: “Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito.” A reação dos fãs foi imediata, e o burburinho em torno do possível envolvimento de Neymar só aumentou.

