A assessoria de Linn da Quebrada tentou negar publicamente que a artista aparecia em um vídeo gravado na região da Cracolândia, em São Paulo, mas a coluna Fábia Oliveira revelou que a própria equipe confirmou a identidade da cantora antes da matéria ser publicada. O caso expôs uma tentativa de manipulação da informação, colocando em xeque a credibilidade da assessoria.

Segundo a colunista, a confirmação foi feita no sábado (15/3), quando um repórter de sua equipe entrou em contato com a assessoria de Linn. Durante a conversa, a equipe admitiu que a pessoa nas imagens era realmente a ex-BBB e pediu que a publicação fosse adiada, pois estavam preparando um pronunciamento oficial. No entanto, após a matéria ir ao ar, a assessoria tentou desmentir a informação, negando o que havia sido dito anteriormente.

Diante da tentativa de desacreditar a reportagem, a coluna Fábia Oliveira reafirmou que apenas divulgou um fato confirmado diretamente pela equipe da artista. Além disso, a nota oficial divulgada posteriormente pela assessoria reforçou que Linn da Quebrada está enfrentando problemas de saúde mental e se afastará das atividades profissionais, o que indiretamente corrobora com o contexto exposto na matéria original.

O episódio levanta questionamentos sobre a transparência na comunicação de figuras públicas e a ética na gestão de crises. Enquanto a assessoria tenta contornar a polêmica, a coluna se mantém firme na defesa da verdade, deixando claro que a imprensa tem um papel fundamental em garantir a veracidade das informações divulgadas ao público.

