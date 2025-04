Café com Deus Pai? Andressa Urach faz desabafo explosivo na web

A madrugada desta sexta-feira (21) foi marcada por um verdadeiro furacão nas redes sociais. Andressa Urach, conhecida por não ter papas na língua, surgiu nos stories do Instagram completamente transtornada após sair de uma balada e passar por um episódio que a deixou furiosa. O resultado? Um desabafo explosivo, direto e sem censura, que pegou os fãs de surpresa.

LEIA TAMBÉM: Após ganhar anel de 5,1 mi, Franciny Ehlke ganha helicóptero do noivo bilionário

Com uma caneca em mãos, Andressa iniciou sua live improvisada com ironia: “Café com a mamãe Ímola”, fazendo uma clara referência ao famoso livro Café com Deus Pai. Mas o tom mudou drasticamente nos minutos seguintes, e o que veio depois foi um verdadeiro vendaval de emoções. “Cara, vou te falar. Eu amo a balada, eu amo a música, eu amo as pessoas. Só que, não todos, mas 80% dos homens são machos escrotos do c*ralho! Sabe porque as mulheres estão ficando com mulheres? As mulheres estão de saco cheio desses machos escrotos”, começou a influenciadora, visivelmente abalada.

A ex-garota de programa, hoje convertida e empresária do ramo adulto, desabafou sobre as situações que enfrenta ao tentar apenas se divertir como qualquer outra mulher. Segundo ela, o nível de desrespeito ultrapassou os limites da paciência. “Cara, vou te falar, graças a Deus eu tenho o Flecha, meu segurança, tá? Vocês não sabem o que eu passo. Vocês não sabem o estresse que eu passo. Eu só quero beber, dançar, me divertir”, relatou, em tom indignado.

Em um dos momentos mais intensos da sequência, Andressa elevou o tom e deixou claro que não toleraria mais certos comportamentos. “Hoje eu tô revoltada. Cara, vou te falar, você que tá me ouvindo. Você que é bandido, fdão, o cralho, fda-se! Se tu morrer, tu não é nada nessa p*rra!”

Ela ainda relembrou o passado com honestidade crua, pontuando a luta que viveu para sair da prostituição. “Graças a Deus eu não sou mais. Deus é tão bom comigo, cara, que eu não sou mais. Esse filho da pta vai me respeitar, se não é por bem, é por mal. O meu Deus faz esses bandidos do cralho se ajoelhar, filho da p*ta!” concluiu Urach.

The post Café com Deus Pai? Andressa Urach faz desabafo explosivo na web appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.