Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu abrir o jogo e contou detalhes nunca antes revelados da vida a dois. Em uma conversa franca à revista Quem, a jornalista não apenas expôs um “podre” do sertanejo como também revelou o “truque” que tem mantido a união do casal de pé, mesmo depois de traições assumidas.

LEIA TAMBÉM: Milton Cunha é acusado de estrelismo e gera polêmica ao virar as costas para fã

“Eu acho que hoje é a cumplicidade, a resiliência. A gente vai fazer quase 30 anos de casados, não casei na igreja, mas, graças a Deus, hoje eu estou colhendo os frutos do que eu sempre plantei”, declarou Poliana.

A fala, que aparenta serenidade, contrasta com o histórico do casal. Poliana já admitiu publicamente que perdoou infidelidades do cantor mais de uma vez, uma escolha que gerou polêmica, críticas e muitos debates nas redes sociais. Mas, ao que tudo indica, ela está em paz com essa decisão.

Mesmo com as polêmicas que rondam o relacionamento, Poliana garante que o cantor tem qualidades valiosas dentro do lar. “Uma qualidade dele que eu sempre valorizei muito é ele me incentivar muito nos meus trabalhos. Como eu comecei a trabalhar muito tarde, é muito bom para mim saber que tem alguém que me apoia e que acredita em mim acima de tudo”.

Porém, nem tudo são momentos de romance e parceria. Poliana não poupou sinceridade ao entregar uma pequena, mas incômoda, atitude do marido dentro de casa. “Uma coisinha que eu não gosto acho que são os vídeos que ele tá ouvindo numa altura… (risos) Isso tem me incomodado, mas são coisas irrelevantes”, brincou.

The post Poliana Rocha quebra o silêncio e revela lado oculto de Leonardo após quase 30 anos de casamento appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.