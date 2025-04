Rodrigo Bocardi vai ser contratado pela Record?

SIGA NO

A demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo continua repercutindo e levantando questionamentos sobre os bastidores de sua saída. Após 25 anos na emissora, o jornalista foi desligado sob a justificativa de descumprimento de normas éticas do jornalismo da casa. Mas o que o futuro reserva para ele?

Para tentar responder essa pergunta, a CARAS Brasil consultou o vidente Val Couto, que analisou o destino profissional de Rodrigo e revelou que ele não deve ficar muito tempo afastado da televisão. Segundo o tarólogo, uma nova oportunidade pode surgir em breve. “Não vejo Rodrigo desempregado por muito tempo; percebo uma oportunidade em uma emissora de televisão de grande porte nacional, possivelmente a Band ou a Record. No entanto, ele precisa ter cuidado com seu lado espiritual, pois isso pode afetá-lo negativamente”, afirmou.

Val Couto também apontou que a personalidade forte de Bocardi pode ter pesado na decisão da emissora. Segundo ele, o jornalista tem um comportamento intenso que, em algumas situações, pode ser visto como difícil. “Suas atitudes podem ser duras e, em certas ocasiões, ele se mostra injusto com os outros, o que gera um clima tenso ao seu redor. As cartas revelam que, apesar de seu caráter desafiador, ele é um profissional excepcional, com uma capacidade inegável de impressionar”, analisou o vidente.

Nos bastidores, a saída de Rodrigo não parece ter sido lamentada por todos. O tarólogo acredita que algumas pessoas podem ter comemorado sua demissão. “Pode ter feito muitos inimigos ao longo de sua trajetória, e sua saída da Globo foi celebrada por aqueles que não suportavam seu jeito difícil”, disse.

Apesar das polêmicas, a previsão de Val Couto para o jornalista é de um rápido retorno à televisão. “As cartas que tirei para ele trazem significados profundos […], contudo, é importante ressaltar que ele logo estará de volta ao trabalho em uma emissora de nível nacional, onde, quem sabe, possa suavizar sua imagem e encontrar um novo caminho”, revelou.

O futuro do jornalista ainda é incerto, mas, ao que tudo indica, ele não deve ficar muito tempo longe das telas. Agora, resta saber qual será seu próximo passo e se ele realmente retornará para uma grande emissora.

