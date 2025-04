Com 50 anos de diferença, cantor é flagrado dando voltinhas de carro conversível com a nova namorada

O amor não tem limites e nem idade, não é mesmo? Após um término conturbado com a influenciadora digital Layza Felizardo, o cantor Amado Batista, 73, segue aproveitando cada momento ao lado da namorada, a Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele, de 23 anos. O casal, que tem chamado atenção pelo relacionamento, compartilhou mais um registro apaixonado, desta vez em um passeio de carro conversível após uma viagem romântica para Fernando de Noronha.

Os dois passaram o fim de ano juntinhos e deram um show de sintonia. No Réveillon, Calita acompanhou o cantor em sua apresentação na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde deram as boas-vindas a 2025. Antes disso, Amado organizou uma comemoração especial para o aniversário da amada nos bastidores de um show, com direito a um buquê de flores e uma homenagem carinhosa. “Obrigada pela surpresa, meu amor”, agradeceu a modelo nas redes sociais.

O romance veio a público no fim de 2023, quando Calita falou pela primeira vez sobre o relacionamento. Sem esconder a felicidade, a jovem declarou: “Estou namorando e apaixonada”. Desde então, os dois não fazem questão de esconder o clima de amor e cumplicidade, compartilhando momentos especiais com os fãs.

Apesar da diferença de idade, Amado e Calita demonstram que o sentimento fala mais alto do que qualquer outra coisa.

