VÍDEO: Ensaio técnico da Mangueira termina em pancadaria

O ensaio técnico da Estação Primeira de Mangueira, realizado neste fim de semana na Marquês de Sapucaí, foi marcado por cenas de confusão e violência. Um vídeo que circula na internet mostra torcedores da verde e rosa trocando socos e empurrões na arquibancada, enquanto outros tentam apartar a briga. O motivo do tumulto ainda não foi esclarecido, mas especulações não faltam.

De acordo com relatos de testemunhas presentes no local, a confusão teria sido motivada por ciúmes. Outros afirmam que o estopim da briga foi uma mulher que, supostamente, passou todo o tempo jogando os cabelos sobre outra pessoa, gerando irritação e, posteriormente, a agressão. O fato é que a pancadaria generalizada tomou conta do setor, chamando a atenção dos foliões e exigindo a intervenção da segurança do evento.

A equipe da coluna teve acesso ao vídeo da confusão, onde é possível ver o confronto entre os torcedores. As imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, mostram empurrões, tapas e puxões de cabelo em meio ao público presente.

Até o momento, a Mangueira não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. O ensaio técnico, que deveria ser uma prévia animada do grande desfile, acabou sendo manchado pela violência. Seguimos acompanhando o caso para trazer mais detalhes sobre os desdobramentos dessa confusão.

Porrada, gente sambando, gritaria, gente narrando a briga, mangueira passando: CARNAVAL pic.twitter.com/9cB4MfF6sA — Tchesco Costa (@euxicaum) February 2, 2025

É ARERÊ, FORÇA DE MATAMBA!!!

Mangueira é uma mãe kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/DswP3qI1cw — ????? (@laisfonseca02) February 2, 2025

