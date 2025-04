Eita! Vem à tona plano para excluir Cátia Fonseca da Band

Nos corredores da Band, uma história digna de novela se desenrola longe dos olhos do público. Enquanto a emissora anuncia com grande expectativa sua nova trama, Beleza Fatal, o verdadeiro drama acontece nos bastidores, e o alvo da vez é ninguém menos que Cátia Fonseca. Segundo informações reveladas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a relação da apresentadora com a emissora não anda nada bem. E o que parecia apenas uma fase ruim esconde, na verdade, um plano meticulosamente elaborado para tirá-la do ar.

A Band até tentou disfarçar, mas os sinais estão por toda parte. Apesar da recente troca na direção do Melhor da Tarde, nenhuma grande mudança ou investimento foi feito. A justificativa oficial é que um estudo estaria sendo preparado para reformular a atração, mas, nos bastidores, a história é outra. O ex-diretor de Eliana, Ariel Jacobowitz, o diretor-geral de conteúdo, Rodolfo Schneider, e o novo diretor artístico da Band, o argentino Nano Iglesias, já têm um plano traçado: deixar que o programa de Cátia perca força diante do público, sem nenhuma intervenção para reverter a situação, e, quando a audiência estiver no fundo do poço, apresentar uma nova atração como “solução salvadora”.

E a peça-chave desse novo projeto já está escolhida: Pamela Lucciola. Mesmo sem um desempenho expressivo nos períodos em que substituiu Cátia, a apresentadora segue sendo a aposta dos poderosos da emissora. O curioso é que, em todas as oportunidades em que Pamela esteve à frente do programa, os números de audiência caíram ainda mais. Mesmo assim, o plano segue em andamento, e o que antes era apenas uma especulação agora já tem data para acontecer. Segundo informações obtidas pela colunista Fábia Oliveira, abril deste ano é o mês marcado para a queda de Cátia Fonseca.

O plano, no entanto, não para por aí. Para justificar a decisão de encerrar o Melhor da Tarde, a emissora teria trazido Mário Meirelles, conhecido por seu trabalho na Globo, apenas como uma peça descartável dentro dessa trama. A intenção seria usá-lo como bode expiatório, jogando para a imprensa a narrativa de que nem mesmo um nome experiente conseguiu salvar a atração. Mas a grande questão é: como salvar algo que nunca teve chances, sendo sabotado internamente desde o início? Dentro da Band, essa movimentação já não é mais segredo. A guerra pelo poder se espalhou entre setores de conteúdo, comercial e até mesmo entre diretores de alto escalão. E, como todo bom enredo de novela, uma reviravolta já está em curso. Uma das pessoas que acredita estar ganhando espaço com a queda de Cátia Fonseca já tem um alvo nas costas. Alguém de dentro da emissora, em posição estratégica, já está tramando para derrubá-la também. Eita, que tá babado essa história, hein?

