Arregou? Atriz desiste de cargo de Musa na Grande Rio; escola se manifesta

Faltando poucas semanas para o Carnaval, uma reviravolta pegou todo mundo de surpresa! A atriz Sophie Charlotte, que havia sido anunciada como musa da Grande Rio, não vai mais desfilar pela escola de samba de Duque de Caxias. A decisão, tomada de última hora, foi justificada pela atriz com a alegação de sobrecarga de trabalho e a impossibilidade de se dedicar como gostaria aos ensaios da agremiação.

O anúncio pegou até mesmo a diretoria da escola desprevenida. A vice-presidente da Grande Rio, Tatiane Feiticeira, se manifestou sobre a saída da musa e fez questão de destacar a seriedade do compromisso com o desfile. “Sophie está envolvida em alguns trabalhos. Foi a decisão que ela achou mais correta, porque desfilar é um compromisso sério com a escola e principalmente com a comunidade. E ela não estava conseguindo organizar as idas aos ensaios”, declarou.

Sophie Charlotte – Reprodução Instagram

Mas se Sophie decidiu ficar de fora da festa, seu namorado, o cantor Xamã, continua firme e forte no desfile. O muso da Grande Rio garantiu sua presença e será um dos destaques do quarto carro da escola.

A Grande Rio, que este ano traz Paolla Oliveira como rainha de bateria, promete emocionar o público com o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, uma homenagem à cultura do Pará. A escola será a terceira a entrar na avenida na terça-feira, dia 4 de março.

