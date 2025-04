Veja: Marieta Severo doa casa para Marcos Oliveira, o Beiçola

O Retiro dos Artistas divulgou, na última terça-feira (18), imagens dos ajustes finais nas casas que estão sendo preparadas para receber os novos moradores, incluindo a residência que será destinada ao ator Marcos Oliveira, o popular Beiçola de A Grande Família. A casa, doada por Marieta Severo, está sendo adaptada para oferecer o máximo de conforto ao ator, que deve se mudar para o local em até 30 dias. Cida Cabral, organizadora da instituição, destacou que a atriz fez questão de garantir uma mobília especial para o ex-colega de elenco, reforçando a parceria e carinho entre ambos.

LEIA TAMBÉM: Exclusivo: Adriana Bombom quebra o silêncio sobre saída de Paolla Oliveira da Grande Rio



Através de uma postagem no perfil oficial do Retiro dos Artistas, a instituição compartilhou um vídeo do processo de adaptação da casa, acompanhado de uma legenda cheia de afeto: “Com muito carinho, estamos preparando o novo lar do nosso querido Marcos Oliveira. Graças à generosidade de Marieta Severo, essa casinha está ganhando forma e, em breve, estará pronta para recebê-lo com todo o amor que ele merece.” O apoio da atriz é visto como um gesto de solidariedade, especialmente após o ator enfrentar momentos difíceis nos últimos anos.

Marcos Oliveira já havia compartilhado sua situação financeira delicada nas redes sociais, apelando por ajuda após ser vítima de um golpe que o deixou com cinco meses de aluguel atrasado e risco de despejo. Em julho de 2023, ele chegou a pedir apoio através de um link Pix, escrevendo: “Tenho fome. Me ajuda!” Na época, chegou a considerar morar no Retiro dos Artistas, mas desistiu quando recebeu R$ 50 mil da advogada Deolane Bezerra. No entanto, em 2024, ele voltou a enfrentar dificuldades financeiras, e o proprietário de sua casa solicitou sua saída devido a uma dívida superior a R$ 15 mil.

Stepan Nercessian, administrador do Retiro dos Artistas, comentou a situação de Marcos e destacou que a instituição sempre esteve disposta a ajudar, mas o ator não havia optado por se mudar para o local anteriormente. “Várias vezes fizemos de tudo para ajudá-lo, mas isso nunca aconteceu por decisão dele próprio. A premissa do Retiro é que ninguém mora lá sem ser por livre e espontânea vontade”, afirmou Nercessian. Agora, com a casa pronta e o apoio de Marieta Severo, o ator terá um novo começo em um ambiente acolhedor e repleto de carinho.

VEJA:

Reprodução Instagram

The post Veja: Marieta Severo doa casa para Marcos Oliveira, o Beiçola appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.