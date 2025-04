Em ação de Fernanda Lima, Eduardo Costa clama para não cumprir pena

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A novela envolvendo Eduardo Costa e Fernanda Lima ganhou um novo e explosivo capítulo. O cantor sertanejo, condenado por difamação após ofender a apresentadora publicamente, agora implora à Justiça para que sua pena não seja convertida em prisão. Em um recurso apresentado nesta quarta-feira (19), ele tenta evitar um desfecho que pode comprometer sua liberdade.

LEIA TAMBÉM: Bil Araújo critica Juliette e afirma que a ex-BBB mudou após a fama



A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que acompanha o caso de perto. Segundo a jornalista, Eduardo Costa apresentou um “agravo em execução” à Justiça, na tentativa de modificar sua sentença e substituir os serviços comunitários por pagamento em dinheiro.

O processo teve início em 2018, quando Eduardo Costa chamou Fernanda Lima de “imbecil” após um discurso da apresentadora no programa Amor & Sexo, da TV Globo. A fala repercutiu negativamente e, diante da gravidade da ofensa, Fernanda entrou na Justiça contra o cantor. Em fevereiro de 2022, ele foi condenado a prestar serviços comunitários, mas, conforme revelado por Fábia Oliveira, nunca cumpriu a determinação judicial.

Agora, com o cerco se fechando, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) solicitou a conversão da pena em prisão, já que Eduardo Costa não se manifestou dentro do prazo e não demonstrou qualquer esforço para cumprir a punição.

Diante da pressão, o sertanejo alegou que sua rotina de shows e viagens constantes impossibilita a prestação dos serviços comunitários. Segundo ele, os deslocamentos frequentes entre cidades, estados e até países tornam inviável o cumprimento da pena da forma como foi determinada. O cantor ainda argumentou que realizar o trabalho comunitário em seus dias livres seria um “sacrifício”, pois isso o privaria do convívio com a família.

Mas o tom do recurso não ficou apenas na súplica. Em um trecho destacado em letras garrafais, Eduardo Costa demonstrou indignação, afirmando que mora em Minas Gerais, enquanto a prestação de serviços comunitários deveria ocorrer no Rio de Janeiro, onde corre o processo. Para ele, essa exigência é desproporcional e desrespeita seus direitos.

Apesar das justificativas, a Justiça pode não ver seu pedido com bons olhos. Eduardo Costa insiste que não busca se esquivar da condenação, mas sim adaptá-la à sua realidade. No entanto, a demora em cumprir a decisão levanta questionamentos sobre suas reais intenções.

A revelação do caso, trazida pela colunista, mostra que a situação do sertanejo se complicou ainda mais. Agora, a Justiça terá que decidir se aceita seu pedido de conversão da pena ou se mantém a decisão, levando Eduardo Costa a enfrentar a possibilidade de prisão.

The post Em ação de Fernanda Lima, Eduardo Costa clama para não cumprir pena appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.