A contagem regressiva começou! Falta pouco para Patrícia Poeta fazer sua estreia como musa da Grande Rio, e a ansiedade só aumenta! No último domingo (23), durante o ensaio técnico da escola de samba na Marquês de Sapucaí, a apresentadora do ‘Encontro’ conversou com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, e revelou estar vivendo cada momento com intensidade. “Está ficando cada vez mais ansioso, na expectativa. Se já estava na expectativa no primeiro ensaio e nesse, imagina o dia do desfile?”, confessou Patrícia

LEIA TAMBÉM: Musa da escola de samba Boa Vista infarta após desfilar no Carnaval de Vitória

Patricia Poeta – Créditos: Vinicius Mochizuki

A jornalista ainda relembrou a lesão no joelho que sofreu recentemente, mas garantiu que isso não será um problema na avenida. “O joelho melhorou na marra, muito gelo e vamos lá”, afirmou.

Com a saída de Paolla Oliveira do posto de Rainha de Bateria, começaram as especulações sobre quem assumiria a posição. Ao ser questionada sobre a possibilidade de ocupar o cargo no próximo Carnaval, Patrícia preferiu manter o mistério e desconversou: “A Rainha de Bateria é a Paolla e acho que por uma questão de respeito, a gente está no Carnaval 2025, acho que no próximo ou amanhã… Amanhã é amanhã, mas estou muito feliz de ser musa, de estar realizando um sonho esse ano. Eu sou muito de viver o momento e vou viver intensamente. Um dia de cada vez, vamos curtir o momento”, disse.

The post Patricia Poeta revela detalhes sobre sua estreia na Sapucaí appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.