Presidente do Sindicato Hugo Gross rebate ironia de Narcisa

O presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ), Hugo Gross, criticou a postura de Narcisa Tamborindeguy após a socialite ironizar a exigência do DRT para atuar na televisão. A declaração aconteceu após a instituição barrar sua participação em uma produção da TV Globo por falta do registro profissional. VEJA TAMBÉM: Casal protagoniza […]

The post Presidente do Sindicato Hugo Gross rebate ironia de Narcisa appeared first on Super Rádio Tupi.